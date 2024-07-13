卓銘浩控訴被踢出港隊 陳劍虹反指犯紀律問題

有指卓銘浩因受傷期間需代表泳會兼顧香港錦標賽多項賽事，曾要求減少比賽項目，懷疑自己因此被「封殺」。陳劍虹在Fb貼上9張對話截圖回應事件：「只想着全力備戰奧運，不想沾上任何與奧運無關的事，但是這世界上偏偏有如此下流之人，衹（只）能將對話公布……奧運之前，不會再就此事做任何回復（覆）！」

陳劍虹貼出之對話截圖聯絡人名字為「卓明浩」，但頭像是卓銘浩，對話內容可見，卓於去年7月曾向陳劍虹道歉，稱自己犯下大錯：「陳總，經過這兩天我跟薛教練（薛瑞鵬）、吳總，還有我的父母聊天，知道自己犯下很大的錯誤，影響港隊的規矩……作為一個比較年紀大的，應該是有很好的榜樣，去給一些小的，但我就是相反。」陳劍虹則回覆：「違反的紀律衹（只）有我們教練組和體院、泳總高層知道，我們不能將你的事張揚出去，那會影響你的前途。」不過是甚麼紀律問題則未有公開。體院昨晚發出聲明，指卓銘浩嚴重違反紀律，故取消其獎學金運動員資格。余樂詩報道