赴日追夢加盟岩手斑馬 蘇鎧霖湛靜雯力求突破

香港女足周日（14日）再於港會場友賽印尼，今年3月轉投日本球會岩手斑馬的蘇鎧霖「阿蘇」及湛靜雯「湛靜」亦有入選今期港隊大軍。兩人同盼透過外流，向職業球員之夢衝刺：「喺日本只需要專心練波，唔使兼顧其他嘢，好想睇吓經過呢種生活，有幾大進步。」

蘇鎧霖和湛靜雯去年攜手助傑志成為「雙冠后」，今年初在效力岩手斑馬的吳卓蔚「阿Mi」推薦下，令她們有機會挑戰日本東北女子足球二級聯賽，「阿蘇」坦言：「我好早已經想出去闖，試過寄啲片同CV畀球隊，但冇下文，今季託『阿Mi』問吓佢隊波有冇興趣，竟然得咗。」

雞同鴨講隊友示範搭夠 要跳出「舒適圈」，對首度外流的「阿蘇」和「湛靜」而言絕非易事，「湛靜」提到因言語不通，起初兩人要花上不少時間，才明白教練指示：「例如教練教傳波技巧，因為球隊大部分人用日文溝通，我哋唔太明白佢想點，要隊友示範幾次先練習到。」「阿蘇」又感激一眾隊友助她們融入環境，令她有所感觸：「雖然我哋同日本球員唔太溝通到，但有一兩個隊友超好人，會趁放假車大家周圍去，令我覺得如果之後有外援嚟香港踢波，應該要幫佢哋適應環境，因為一個人喺外地生活，面對嘅困難比想像中多。」

湛靜雯、蘇鎧霖及吳卓蔚3名「港腳」，在岩手斑馬今季首場聯賽悉數擔正，其中「阿蘇」更取得入球，縱使球隊以1比4不敵JFA福島青年軍，惟「湛靜」表示感受過高強度賽事後，反而令自己更努力作改善：「對手好多球員只係高中生，但腳下功夫好純熟，想喺日本踢多啲，就要提升對抗性，之後為港隊踢國際賽都好啲。」「阿蘇」強調會珍惜機會，為夢想奮鬥：「香港想搞女子職業聯賽可能要等吓，但球員生涯唔長，好想去日本體驗職業球員生活，喺有限嘅時間為夢想衝刺！」

港女足鬥印尼記得捧場 港隊日前在閉門友賽以3比2險勝印尼，周日兩隊再度交手，更安排球迷可購票入場觀戰，上仗後備入替的「湛靜」稱會全力為主場球迷爭勝：「嚟緊呢場可以聽到球迷嘅打氣聲，又有直播睇，我哋一定會落足心機，令大家盡興！」圖、文：鄧文滔（部分圖片受訪者提供）