絕殺安徽文一香港金牛4連勝

2024全國男子籃球聯賽（NBL）賽事周三晚上演榜首大戰，香港金牛作客在兩名主力球員缺陣下，與安徽文一力戰至加時，並憑侯天一（白衫）最後一擊上籃得分，終以1分之差贏108比107，錄聯賽4連勝高踞榜首。

雙方賽前同樣是9勝1負，位列聯賽榜前2，香港金牛人腳不整，陣中兩大主力中鋒奧利華和劉傳興因傷缺陣，今場以瓊斯、朱松瑋、刁展望、孫晨然和侯天一出任正選，而侯天一亦肩負重任，成為陣中唯一能與主隊中鋒約翰遜對抗的球員。

今場甫開賽就打得難分難解，雙方互有領先，鬥到決勝節最後時刻，香港金牛有領先3分，不過安徽的楊文博在三分線外起手博到犯規，3記罰球全中，令法定時間打成91比91平手，要進行加時。

侯天一入壓哨球險勝1分 進入加時階段，戰情依然緊湊，短短5分鐘就多次交換領先位置。鬥到最後8.9秒，香港金牛落後1分，並由瓊斯策動最後一擊，突破引來包夾後妙傳予底線的侯天一上籃射入，帶領球隊以108比107絕殺對手，豪取聯賽4連勝。香港金牛下仗於周日鬥廣西威壯，重返修頓主場。