拿芭堅娜闖4強爭第二貫

溫網賽事4號種子的拿芭堅娜，在周三的女子單打8強以6比3、6比2直落兩盤擊敗烏克蘭的絲維杜蓮娜，順利躋身準決賽，競技狀態神勇，成為今屆奪冠熱門選手。

這位於俄羅斯出世的哈薩克斯坦球手，曾於2022年的溫網公開賽奪得生涯首個大滿貫冠軍，今屆強勢回歸，一路過關斬將，並在8强賽中擊出7個「ACE」和28個制勝球，生涯二度闖入賽事4強。值得一提的是，拿芭堅娜是唯一一位在首圈比賽中晉級的冠軍球手，賽事至今她僅在次圈輸過1盤，並且累積打出31個「ACE」高踞榜首，狀態火熱，有望奪得生涯第2座溫網冠軍獎盃。

同姬莉絲高娃爭入決賽 「當然，我仍然清楚記得2022年的美好瞬間。」她賽後接受訪問道：「所以每當我踏上球場都非常享受，尤其是當我發揮得好的時候，我很喜歡這種感覺。我認為我最近的幾場比賽表現非常出色，打得很有自信，接下來的比賽我會繼續保持專注和水準，目標向冠軍進發。」

拿芭堅娜下仗將與賽事31號種子姬莉絲高娃爭入決賽資格，這位捷克球手是2021年法網冠軍，不過亦曾16次參加大滿貫賽事並以「一輪遊」收場，這是她首次闖入溫網4強。

男單方面，意大利球手姆錫迪在8強與美國的富斯鬥足5盤，前者以3比6、7比6、6比2、3比6、6比1勝出，4強將惡鬥上仗不戰而勝的塞爾維亞「球王」祖高域。