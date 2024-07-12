李安納退出夢幻隊照贏加國

美國男籃「夢幻隊」昨日出戰巴黎奧運首場熱身賽，於拉斯維加斯主場迎戰加拿大，「勇湖爭霸」時期的兩大領軍人物勒邦占士和史堤芬居里首次在國際賽場攜手，與一眾NBA星將以86比72輕鬆取勝。下場對澳洲的熱身賽將於下周二（16日）上演。

補選綠軍奪冠功臣戴歷韋特 開賽前美國發聲明，稱李安納臨時退出，加上杜蘭特有傷，今場的12人名單僅有10人上陣。開波初段美國表現慢熱，首節落後14比21。惟站穩陣腳後，半場已反超前41比33。換邊後美國保持領先優勢，更出現占士和居里連線快攻空接「鋤樽」，讓球迷一飽眼福。最終美國隊以86比72輕取加拿大，錄熱身賽首勝，並首度對外展現今屆「夢幻隊」的恐怖實力。

數據方面，「新狼王」安東尼艾華斯取得全場最高的13分，安東尼戴維斯攻下10分11籃板「雙雙」，而中鋒艾賓特只有5分進帳兼5犯提早畢業。

據美國男籃有關李安納的聲明中指出，這位快艇球星退隊是因為「用剩餘的時間準備即將到來的新賽季，才是符合他的最佳利益」，並隨即公布頂替人選為塞爾特人的戴歷韋特。換言之，連同達頓和賀列地，夢幻隊陣中會擁有3位應季總冠軍的成員，令人期待。