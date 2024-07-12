公布6名新兵最細15歲！冠忠南區銳意年輕化

港超聯球會冠忠南區昨日一口氣公布6名新球員，包括門將陳嘉昊、後衞恩奴、宋柱浩、中場亞哥斯達、前鋒達施華，以及年僅15歲、從南區U18升上一隊的莊晉，其中莊晉成為南區歷來年紀最輕的一隊球員，足證球隊打算以年輕化班底，角逐各項錦標。

南區上季銳意改變踢法，可惜未能衞冕「賽馬會菁英盃」冠軍，季後亦宣布蔡子濤、古安奴、史提芬彭利拿、杜馬思、梁祐維、馬文政、冨樫凌央及利奧約滿離隊，趙聡悟及陳傲軒則借用期滿。

為加強實力，這支地區球隊是日宣布6名新球員加盟，包括亞哥斯達、宋柱浩、恩奴及達施華4名外援，其中後兩者分別為24及25歲，未曾征戰港超，相信能夠給予球迷新鮮感。本地球員方面，由晉峰來投的陳嘉昊年僅20歲，令南區的門將陣容更為年輕，而上季為冠忠南區U18球員，今季獲提拔上一隊的莊晉，更以15歲之齡成為南區歷來年紀最輕的一隊球員。

楊正光︰對一眾新兵充滿期待 主教練楊正光對一眾新兵充滿期待，有信心他們能改善球隊不足，提升成績：「球隊需要逐步年輕化，兩位巴西新兵屬於當打年紀，活力十足，前鋒達施華更是一位衝刺力強的球員，有助加強球隊的攻力。恩奴及宋柱浩都是中堅位置上用波能力較強的球員，希望可以加強防守及速度。至於亞哥斯達雖然年紀上稍大，但我們並不擔心這個問題，雖然只是開操短短數天，他已經展現出良好的狀態及能力，期望他可以改善我們的中場控制力。」文：鄧文滔、圖：冠忠南區提供

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