麥維迪夫拍走1哥硬撼艾卡華斯

世界1哥意大利的仙拿，周二在溫網與5號種子麥維迪夫上演8強巔峰對決，兩位大滿貫得主打足5盤，仙拿憾負2比3無緣4強，「梅總」連續兩年闖入準決賽，與衞冕的艾卡華斯合演去年4強翻版。

仙拿身體不適捱足5盤 年初捧走澳網的仙拿，今仗第3盤因身體不適要求醫療暫停，接受過醫生的檢查後更需離場治理，然而他最終都打足5盤，惟以7比6（9比7）、4比6、6比7（4比7）、6比2及3比6落敗。仙拿賽後坦言：「感覺不太好，頭暈的感覺很厲害，我已盡了努力。」至於麥維迪夫則結束了與仙拿對賽的5連敗，連續兩年躋身溫網4強，亦是個人生涯第10次打入大滿貫準決賽。

麥維迪夫4強對手為3號種子艾卡華斯，這位西班牙小天王周二面對美國球手保羅，以5比7、6比4、6比2及6比2反勝對手，取得4強席位，衞冕之旅再邁進一步。上月已贏得法網的艾卡華斯表示已準備好迎戰麥維迪夫：「麥維迪夫是位出色的球手，我們去年同樣在準決賽碰頭，希望結果跟去年一樣，他剛剛淘汰了仙拿，我要加倍努力，最緊要是相信自己。」