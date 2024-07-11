女足閉門鬥印尼郭靖雯：外流後添信心

香港女子足球代表隊今日於香港足球會足球場，與世界排名低28位的印尼進行友賽，賽事以閉門形式進行。相隔多年重返港隊的後衞郭靖雯，賽前指自己經過外流後，信心和穩定性有所提升，又認為球隊目前愈來愈成熟，相信今場有力贏波。■（周四晚6時開賽）

指港隊愈來愈成熟 現年31歲後衞「巴西」郭靖雯，對上一次為港隊披甲已是2021年，她笑言相隔多年後再入選港隊，感覺氣氛不俗：「有班年輕嘅球員，亦有夾咗好耐、差唔多年齡嘅隊友，但大家都愈嚟愈成熟、更有經驗，正處於黃金期，練習都順暢咗。」提到接連兩場友賽印尼，「巴西」稱已翻看對方近期比賽片段，相信港隊能夠應付：「印尼個人技術係有，但組織能力未必去到好高，如果正常發揮，我哋有機會贏波。」

郭靖雯自2014年起效力公民，3月份首次外流加盟西乙球隊華歷簡奴，目前效力中超浙江杭州。短短數月的外流經歷，已令「巴西」獲益良多：「做咗職業球員後，訓練時數所有嘢都多咗，技術亦比以前穩定，應該會踢得比以往輕鬆。」其港隊隊友張煒琪早前曾透露，踢多兩至三年便退役，惟「巴西」笑言暫未有此打算：「自己教波、踢波同時間發展，甚至喺健身方面都有涉獵，不過依家身為職業球員，會抱住踢得就踢嘅心態。」■■李浚湣報道