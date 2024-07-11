慨嘆現今足球沉悶沙夏：踢波係要冒險

曼聯名宿沙夏昨日在「賽馬會青少年足球精英匯」發布會接受傳媒訪問，他慨嘆現今足球較以往沉悶，鼓勵新一代球員嘗試跳出戰術框架，發揮個人特色。

勉勵小將敢於挑戰 是次為沙夏第二度訪港，他寄語下月與「小紅魔」友賽的香港小將享受賽事：「大家不妨放鬆啲，唔好淨係諗輸贏，反而當呢個比賽係個好機會，畀你識唔同嘅朋友，同其他年齡相近嘅球員互相學習。」他亦鼓勵小將要敢於挑戰，跳出舒適圈，保持進步。

今屆歐國盃踢至白熱化階段，惟不少球迷抱怨現今足球賽事較過去沉悶，沙夏亦贊同：「足球戰術隨時代變化，係好正常嘅事，但呢個年代啲球員愈嚟愈少個人風格，只係跟住部署嚟踢，唔想犯錯，但踢波係要冒險，先可以為球迷帶來難忘嘅片段。」

法國剛於歐國盃4強出局，作為前國腳，沙夏承認國家隊發揮不似預期：「法國充滿天賦，有好多出色嘅球員，但大家踢唔出應有嘅表現，反而西班牙展現出佢哋嘅潛力，包括16歲嘅拉明耶馬真係踢得好好，值得贏波。」