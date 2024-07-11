貝碧托夫奧沙親臨撐場 曼聯U16下月訪港再鬥本地新星

曼聯U16繼去年再度訪港，與本地球壇新星比併交流！香港賽馬會昨日舉行記者會，宣布今年會繼續舉辦「賽馬會青少年足球精英匯」，英超勁旅曼聯U16梯隊，將於8月9日和11日友賽本地超級青年聯賽選手隊及香港U16，除前曼聯前鋒沙夏昨日出席記者會外，兩位「紅魔」名宿貝碧托夫及奧沙，亦會在兩場賽事亮相會見球迷。■圖／文：鄧文滔、文嘉靖

「賽馬會青少年足球精英匯」活動日期為8月5日至12日，曼聯U16期間會參觀馬會屯門公眾騎術學校等，並落實於8月9日和11日，在旺角大球場先後與超級青年聯賽選手隊和香港U16上演友賽，兩位曼聯傳奇球星奧沙及貝碧托夫，亦會在兩日賽事親臨現場，屆時「紅魔」更會展出剛結束球季贏得的「英格蘭足總盃」獎盃，供球迷拍照留念。

門票免費下周一網上登記 昨日記者會同時公布賽事安排，門票分為「一般」（3歲或以上）及「輪椅門票」兩種，費用全免，球迷可以從下周一（15日）早上10時起，到活動網站登記門票，入場觀眾可獲贈紀念襟章。

袁振謙、李呈、楊焯鈞及詹皓臻等14位球員代表青年聯賽選手隊昨日亮相記招，其中袁振謙表示本身為阿仙奴球迷，笑言希望在曼聯U16身上取得入球或助攻：「我由細到大都捧開阿仙奴，所以今次有得對曼聯青年軍，更加想入到波或助攻，可以贏埋波就最好！」「謙仔」早前遠赴一間西班牙球會的U19梯隊試腳，他盼望能夠如願外闖：「喺西班牙操咗幾日，覺得嗰邊青年軍嘅比賽節奏可能仲快過港超，所以好想喺嗰邊發展，不過依家乜都未傾成，如果最後留喺傑志，我都會努力爭取出場機會。」

李呈：要踢得硬淨啲 至於已轉投標準流浪的李呈，同樣期待與曼聯U16交手，他表示要提高對抗性作為備戰：「英格蘭足球風格出名硬朗，比較多碰撞，個人技術要求亦高，所以到時要準備踢得硬淨啲，希望可以喺大家面前踢番一場好波。」

門票安排 費用：免費

類別：一般門票（3歲或以上）、輪椅門票

登記方法：■7月15日早上10時起到活動網頁登記

賽事資料 超級青年聯賽選手隊 Vs 曼聯U16

日期：8月9日（周五）

開賽時間：晚上8時■地點：旺角大球場

出席名宿：奧沙

香港U16 Vs 曼聯U16

日期：8月11日（周日）

開賽時間：晚上6時■地點：旺角大球場

出席名宿：貝碧托夫

活動網站：hkjc.com/WithYou

奧沙 李呈表示即將面對強敵，踢法要更為硬淨。 袁振謙昨日出席記者會時透露未來計劃。