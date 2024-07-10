過關被噓祖高域開口還擊

爭取紀錄性第8度捧走溫網的祖高域，16強僅花2小時便以6比3、6比4及6比2輕取魯尼。雖然贏得輕鬆，惟祖高域明顯不獲球迷尊重，部分球迷在魯尼得分或祖高域失誤時，刻意高叫魯尼的名字並拉長發音，與噓聲「Boo」近似。

叫不尊重球員嘅人「早抖」

祖高域賽後明顯怨氣未消：「對於有些今晚不尊重球員的那些人，Goooooooooood Night（早點睡）。」主持人即表示：「我想那些人只是支持魯尼，並沒有不尊重你。」然而祖高域繼續反擊：「他們有，我不接受（這個說法），我知道他們是為魯尼喝采，但這也是噓聲的借口，我已參加了巡迴賽20多年，難道我不知道這些把戲。」儘管祖高域有機會超越費達拿，爭取成為草地「8冠王」及第9次躋身溫網決賽，但受球迷愛戴的程度總是遠遠不及「費天王」，祖高域晉級後與澳洲球手米納爾爭入4強。