奧運名單落實！李思穎雙線出擊

單車總會昨日在通告中表示，人選是按照早前公布的「巴黎2024奧運會－中國香港單車代表隊選拔評分機制」，選出入圍項目中總積分排名最高的運動員參賽，李思穎及劉允祐均屬奧運「新丁」，首次代表香港亮相「五環舞台」，目前正於法國積極備戰，力爭佳績。有「小女車神」之稱李思穎（Ceci）是單車隊在「後李慧詩時代」的代表人物，她於2022年杭州亞運勇奪2銀1銅，其中場地全能項目獲得銀牌，目前在女子全能世界排名第10。而Ceci公路賽的往績都不俗，2021年全運會為港贏得首面女子路賽金牌，杭州亞運上亦協助楊倩玉奪冠。至於劉允祐近年最佳表現，則是在杭州亞運男子個人公路計時賽摘銅。