奧運名單落實！李思穎雙線出擊
香港單車隊昨日公布巴黎奧運參賽名單，23歲「小女車神」李思穎一人身兼兩項，將出戰場地單車女子全能賽及女子公路賽，成為首位在奧運雙線出擊的單車女將，劉允祐則會競逐男子個人公路賽。
單車總會昨日在通告中表示，人選是按照早前公布的「巴黎2024奧運會－中國香港單車代表隊選拔評分機制」，選出入圍項目中總積分排名最高的運動員參賽，李思穎及劉允祐均屬奧運「新丁」，首次代表香港亮相「五環舞台」，目前正於法國積極備戰，力爭佳績。有「小女車神」之稱李思穎（Ceci）是單車隊在「後李慧詩時代」的代表人物，她於2022年杭州亞運勇奪2銀1銅，其中場地全能項目獲得銀牌，目前在女子全能世界排名第10。而Ceci公路賽的往績都不俗，2021年全運會為港贏得首面女子路賽金牌，杭州亞運上亦協助楊倩玉奪冠。至於劉允祐近年最佳表現，則是在杭州亞運男子個人公路計時賽摘銅。
征戰場地及公路賽 20年首人
港隊過去兩屆奧運都獲得女子全能賽入場券，刁小娟於里約奧運獲第12名，逄瑤上屆則未能完成賽事，Ceci期望今屆作出突破；女子公路賽方面，則是繼2012倫敦奧運後，時隔12年再獲參賽資格，當年黃蘊瑤未能完成賽事。Ceci亦是繼2004年黃金寶後，港隊20年來首位身兼奧運場地及公路賽的港將。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：