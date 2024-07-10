傷愈獻助攻賓紀文：踢番好先諗港隊

港將賓紀文（Clement，上圖右）周日在第16輪中甲賽事後備上陣，成功交出助攻，助蘇州東吳作客以5比0大炒延邊龍鼎。早前因傷缺陣多周的Clement，接受本報訪問時指已經傷愈，目前會先集中幫助球會，之後才再爭取入選港隊。

余煒廉首擔正踢足全場 賓紀文今季由黑龍江冰城轉投蘇州東吳，但因膝傷關係，曾缺陣逾1個月，至今各項賽事僅上陣6次。是役對延邊龍鼎，Clement獲後備上陣，79分鐘一次右路傳中，助攻隊友射入。賽後這位28歲後衞直言感覺良好：「自己早幾個星期前好番，但球隊最近走勢好好，教練唔想改變陣容，所以一直等機會。」

法國出生的Clement去年7月已領取特區護照，並曾入選亞洲盃41人集訓初選名單，惟至今仍在靜候港隊「地標戰」，他表示現階段會先集中在球會身上：「港隊方面暫時唔會諗太多，會集中喺球會度先，始終要踢出好表現先值得入選。自從安達臣離開後，足總暫時未有人搵我，希望情況可以改變，代表香港上陣一直係我嘅夢想。」

至於效力中甲無錫吳鉤的另一港將余煒廉，獲得自加盟球隊後首次擔正的機會，兼踢足全場，無錫吳鉤今輪亦以4比2反勝石家莊功夫。 ■■李浚湣報道