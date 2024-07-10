女足兩鬥印尼球迷周日有得入場
香港女子足球代表隊明日及周日連環與印尼「拍跳」，足總昨日公布24人決選名單，兼落實比賽詳情。當中周日一仗開放予球迷入場，比賽時間定於晚上6時，地點為香港足球會，票價30元。
吳卓蔚：近年最完整陣容
昨日公布的決選名單，6位外流球員包括湛靜雯、蘇鎧霖、吳卓蔚、韋婉婷、郭靖雯及朱寶恩悉數入圍，其中郭靖雯及韋婉婷早前已報到，其餘4人則在周一會合大軍。同樣效力日本球隊岩手斑馬的吳卓蔚（阿Mi）、蘇鎧霖和湛靜雯，周日晚才抵港，周一投入操練，「阿Mi」表示問題不大，同時指兩位球會隊友有所成長：「蘇鎧霖同湛靜雯經過外流，無論技術同心理都成熟咗，始終平時對開日本球員，落場都唔會咁緊張。」此外「阿Mi」又喜見多年隊友韋婉婷及郭靖雯重返港隊：「好期待同開心，有種『大師兄歸位』嘅感覺。佢兩個好耐冇入選，今次陣容係近3年最完整，目標一定想贏波。」
蘇鎧霖則指首次外流獲益良多：「日本唔似香港生活咁急促，令我感受到咩叫職業球員，短短3個月左右，都有少少進步嘅。」湛靜雯就直言香港天氣遠較日本濕熱，有少許不適應：「呢幾個月多數喺日本生活，所以有得返屋企，特別開心，都想踢場好波畀球迷睇。」談到外流的得着，她認為效力球隊所屬地方，未有太多娛樂渠道，令自己更集中提升球技。■■圖、文：李浚湣
港女足24人決選名單：
門將：吳卓蔚（岩手斑馬）、梁蔚雅（傑志）、黃琬琪（頌恩公民）
後衞：劉雅澄、黃曦桐、冼仲意（頌恩公民) 、朱素君、鍾貝琪（傑志）、王素嫻（沙田） 、郭靖雯（浙江杭州女足)
中場：湛靜雯、蘇鎧霖（岩手斑馬) 、韋婉婷（高雄先鋒）、區芷綽、陳穎晴、石川伽琳、關詠瑜、魏嵐（頌恩公民）、傅昭文、何玫薇（傑志）、馮雪雯（和富社企)、陳詠詩（沙田）
前鋒：朱寶恩（佛山皓博）、張煒琪（傑志）
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