女足兩鬥印尼球迷周日有得入場

吳卓蔚：近年最完整陣容

昨日公布的決選名單，6位外流球員包括湛靜雯、蘇鎧霖、吳卓蔚、韋婉婷、郭靖雯及朱寶恩悉數入圍，其中郭靖雯及韋婉婷早前已報到，其餘4人則在周一會合大軍。同樣效力日本球隊岩手斑馬的吳卓蔚（阿Mi）、蘇鎧霖和湛靜雯，周日晚才抵港，周一投入操練，「阿Mi」表示問題不大，同時指兩位球會隊友有所成長：「蘇鎧霖同湛靜雯經過外流，無論技術同心理都成熟咗，始終平時對開日本球員，落場都唔會咁緊張。」此外「阿Mi」又喜見多年隊友韋婉婷及郭靖雯重返港隊：「好期待同開心，有種『大師兄歸位』嘅感覺。佢兩個好耐冇入選，今次陣容係近3年最完整，目標一定想贏波。」