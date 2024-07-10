跆拳道征奧首人盧蔚豐：好大使命感

盧蔚豐

一眾今屆巴黎奧運香港代表昨日出席授旗典禮，包括史上首位進軍奧運的香港跆拳道選手盧蔚豐，以及獲得男子100米短跑外卡資格的刁俊稀，其中「蔚豐」形容奧運資格給予自己極大使命感。

盧蔚豐今年3月在奧運資格賽，於68公斤以下級獲得銅牌，由於有排名較高的選手被取消資格，令「蔚豐」成為史上首位出戰奧運的香港跆拳道運動員。他昨日受訪時仍難掩興奮：「能夠成為香港首位登上奧運大舞台的跆拳道選手，令我猶如肩負香港所有跆拳道愛好者的夢想出戰，感受到極大使命感，希望屆時有好表現。」

談到備戰進度，「蔚豐」表示本月16日將到內地進行訓練，特別針對面對身形龐大的對手時，要採取的策略：「部分奧運潛在對手身高跟我相若，我到內地集訓時，會與一些身形更健壯的運動員對打，嘗試適應奧運賽事的強度。」

刁俊稀獲外卡出戰100米 至於將以外卡身份代表香港出戰男子100米短跑的刁俊稀，則希望藉今次巴黎之旅，見識國際頂級跑手水平：「始終今屆是運動生涯首個奧運，我會藉此檢視自己與頂級跑手的差距有多大，奧運過後繼續作針對性訓練，嘗試拉近跟國際級選手的距離。」

刁俊稀