專程運流動冷氣機為港將消暑 奧運金牌得主可袋600萬

距離巴黎奧運揭幕還有16日，中國香港代表團授旗典禮昨日假政府總部舉行，席間宣布今屆奧運獎金加碼20%，個人項目金牌獎金為600萬港元，同時宣布為一眾港將添置流動冷氣機，讓他們有更好狀態爭佳績。

■圖／文：余樂詩、鄧文滔

今屆巴黎奥運共有32個體育項目，港隊派出約90人的代表團出戰其中13個比賽項目，當中逾半運動員屬首次出戰奧運。由「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發的獎金亦加碼2成，個人項目金牌由上屆的500萬加至600萬元，團體金牌則加至1,200萬元。

江旻憓承認有壓力 上屆奧運港隊勇奪1金2銀3銅，創史上最佳成績，港協暨奧委會副會長兼代表團團長施文信表示，「今屆代表團有35名運動員，其中20人為首次出戰奧運。」巴黎選手村部分房間不設空調，施文信向選手報喜：「我們獲政府支援，將為運動員購入流動冷氣機，確保每個運動員房間都有設施。」

重劍「世界1姐」江旻憓將第3度出戰奧運，上月於亞錦賽8強因傷退賽的她透露，因訓練期間觸傷左膝舊患，為免傷勢惡化決定退賽，「我不太擔心影響（奧運），因為康復訓練是我的強項，現在每日努力提升狀態。和上屆相比，自己成熟了不少，很期待參與疫情後復常的奧運，我會努力做到最好。」被視為港隊獎牌希望之一，江旻憓承認有壓力：「之前壓力太大、太心急想進步，增加訓練量導致受傷，現階段會專注調整身心狀態。」

參賽風波 泳總擬設個人名義 至於前香港泳手兼藝人方力申近日表示，一名9歲男童因泳會屬「競賽屬會」，級別不夠高未能參加11月的錦標賽，認為泳總要改變制度，引起外界關注。據悉中國香港游泳總會會長王敏超初步同意日後比賽設個人身份參加渠道，不受屬會級別限制。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜表示，相信該名9歲小泳手可參加錦標賽，並保證所有香港運動員都有參賽權利。