華度加奴又傷16強畢業

英國網壇美少女華度加奴，周日在溫網演出走樣，加上決勝盤不慎受傷，結果以總盤數1比2不敵新西蘭的外圍賽晉級者孫璐璐，無緣躋身女單8強。

今仗21歲的華度加奴面對孫璐璐發揮平平，先輸2比6。其後這位英國美少女重拾狀態，以7比5扳回一城，可惜在決勝盤初段，華度加奴一次救球時倒地，更要求醫療暫停治理，「紮住上」的她最終再輸一盤2比6，總盤數1比2落敗，女單16強止步。賽後華度加奴坦言對於女單出局表示失望，並應該自己可以再做得更好。不過，今屆獲外卡參賽的她於下周的世界排名可以重登100位之內。

為棄戰混雙解畫︰正確的行動 日前華度加奴棄戰混雙，令英國傳奇球星梅萊在溫網的「最後深戈」好夢成空。這天華度加奴開腔為自己辯護︰「這是一個艱難的決定。」但她強調是「正確的行動」︰「我不想奪走梅萊最後一場比賽，大家有權給這次決定提出意見，但始終在網球運動中，任何決定都要自己考慮優先。」她還補充︰「我相信他還有奧運，往後還可以有歡送會。」

然而，在華度加奴放棄與梅萊出戰混雙後，大批球迷已對她口誅筆伐，隨着女單出局，自然要落井下石，有網民表示「她輸波已不是新聞」、「她其實不是英國人」，有部份球迷亦重提「退賽事件」︰「我尊重及欣賞華度加奴，但她的決定破壞了一位偉大冠軍球星的適當謝幕，實在是一場悲劇。」