未辦特區護照 慈英：想睇定啲

今季傑志其中一位焦點新兵，必屬曾效力布力般流浪Ｕ21的慈英。這位曾加入傑志青訓學院的後衞，新季盼助傑志重奪聯賽及亞洲賽資格，並稱會視乎留港發展的環境，才決定是否申請特區護照。

慈英在收操後接受傳媒訪問，透露自己未申請特區護照，打算視乎自己在香港的發展，才再作決定：「想睇吓香港足球嗰個環境，可唔可以令自己繼續進步先再諗，始終我仲後生，要好好計劃之後嘅職業生涯點行落去。」

鐘樂安盼繼續進步 「藍鳥」去季戰績並不理想，慈英坦言盼助球隊重奪聯賽冠軍及亞洲賽資格：「傑志擁有好多資源建立陣容，同培育新人，理應要攞到好成績，所以今季目標好簡單，就係要攞聯賽冠軍兼踢番亞洲賽，咁先對得住球會！」

至於兩位新進港腳鐘樂安（Leon）及林樂勤亦有亮相。Leon去季助東方奪得「足總盃」冠軍和「亞冠盃2」入場劵，最終選擇改投未獲亞洲賽資格的傑志，但他有信心可以在新球會繼續進步：「雖然打亞洲賽係個好難得嘅機會，但始終傑志有好多好球員，同佢哋一齊練波，點都會令自己有進步，只要大家發揮應有水準，未來一定有機會踢番亞洲賽。」