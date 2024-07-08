修頓Sports Fun Day與民同樂齊迎奧運

巴黎奧運月底展開，「動向修頓」昨日假修頓場館舉辦「2024 Sports Fun Day」，讓公眾市民免費入場體驗手球、曲棍球、排球、跆拳道、競技疊杯及成人彈跳床運動。活動吸引大批家長帶同子女參與，一同迎接奧運熱潮。

手球謝永輝：活動有助推廣 香港男子手球代表隊隊長謝永輝（Freddie）擔任是日活動教練，他形容手球比賽節奏明快，較易吸引小朋友參與：「手球跟足球有少許相似，但比賽節奏更快，一場比賽隨時產生超過10個入球，很容易令小朋友感受得分的樂趣。」Freddie喜見眾多小朋友參加，他亦樂在其中，認為活動能有效推廣，令更多人認識手球。

謝永輝多年投身手球運動，亦積極在港開班並參與各類推廣，親眼見證這項運動逐漸發展成形：「手球比起以前流行許多，但始終未能達到籃球和足球的程度，希望未來能獲得更多資源作發展，有更多機會給小朋友接觸。」

從興趣發展成事業，手球對謝永輝來說意義重大，回望場上征戰多年的得着，Freddie直言有很多難忘經歷：「如果沒有接觸手球，我應該難以靠其他運動，入選香港代表隊，又曾跟隨港隊到世界各地比賽，見識各地風土人情，這些經歷用錢也買不到。」身為港隊隊長的Freddie，期望明年舉行全運會能取得佳績，為港爭光。

俞志煒盼曲棍球發展更好 香港曲棍球代表隊成員俞志煒（Raymond），就坦承這項運動的發展有改善空間，希望利用活動作推廣：「其實曲棍球在香港已發展了一段時間，但眼見部分新興運動近年發展更加理想，難免失望，希望可以利用『Sports Fun Day』，讓大家認識曲棍球。」Raymond續指不少曲棍球會，都有舉辦小朋友訓練班，認為只要政府作更多宣傳，將可事半功倍。

「動向修頓」將陸續推出多個運動課程，包括手球基礎訓練班、暑期曲棍球基礎班、跆拳道基礎恒常訓練課程和瘦身彈床班等，部分課程專為兒童而設，市民可致電21231515，聯絡主辦單位查詢詳情。

圖、文：李章杰

俞志煒 專業教練指導小朋友打曲棍球。 競技疊杯最講求眼明手快。