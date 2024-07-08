迦密愛禮信聖嘉勒女書院 衞冕學界最繩健兒

中國香港跳繩體育聯會昨日在麥花臣場館，舉辦「飛越啟德．第6屆全港學界跳繩比賽」，共吸引111間學校、超過1,000名學生參與，最終迦密愛禮信中學及聖嘉勒女書院，分別於中學公開組及中學女子組，衞冕全場總冠軍。

彌補遺憾陳穎鏗感興奮 全日賽事分為「學界表演盃」、「團體速度」和「個人速度及花式」3個部分，其中上午舉行的「學界表演盃」，一眾學生表演出多個高難度動作，有學校更發揮創意，使用籃球作表演道具，引來全場歡呼，經過一輪激鬥後，迦密愛禮信中學在「中學公開組」以467.6分奪魁，培僑小學則以497.0分贏得小學公開組冠軍。此外在「學界表演盃」與「團體速度」的賽果總計後，決出團體總冠軍，結果迦密愛禮信中學及聖嘉勒女書院，成功衞冕「中學公開組」及「中學女子組」全場總冠軍。

迦密愛禮信中學去屆在「學界表演盃」獲得季軍，今屆更進一步奪冠而回，中四同學陳穎鏗相當興奮：「今屆在『學界表演盃」奪冠，總算彌補上年遺憾，而且大家在其他項目都能維持高水準發揮，令今年成績超乎預期。」

黃靖桐承諾畢業後幫助師妹 即將中六畢業的黃靖桐，就對中學生涯前協助聖嘉勒女書院衞冕成功深感高興：「我從中一起加入學校跳繩隊，以往總是欠缺捧盃運，幸好得家人、老師及隊友一直支持，令我在中學生涯最後兩年都能為校取得全場總冠軍。」「靖桐」指畢業後會抽空返校，與師妹一同練習，盼助跳繩校隊未來有更好表現。

圖、文：鄧文滔