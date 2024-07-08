華度加奴混雙退賽 被轟唔尊重梅萊

球迷渴望看見梅萊溫網「最後一舞」遭粉碎，皆因其拍檔華度加奴以「手腕僵硬」為由，退出混雙比賽，令球迷大失所望，德國傳奇碧加批評華度加奴：「有否考慮過梅萊或祖迪（梅萊媽媽）的感受！」

碧加：有否考慮對方感受

華度加奴早前接受梅萊邀請，出戰溫網混雙，讓梅萊享受生涯最後一次溫網，大會賽前更為此特別宣傳，並避免與英格蘭的歐國盃8強戰撞時間，作出賽程安排。不過21歲的華度加奴賽前突宣布退賽，惹來大批網民批評，認為她欠缺尊重，多位名宿亦替梅萊可惜，碧加表示：「為何你沒有問過梅萊兩母子，他們的感受會如何……」雖然梅萊未有作回應，但其母祖迪則留言：「是的，這是令人驚訝的消息。」更令人不解的是，華度加奴仍未退出女單賽事，無論如何今次行為已令其形象受損。