「花心」球迷為三獅晉級喝采 祖高域反勝闖16強

塞爾維亞球王祖高域上周六於溫網以3比1反勝對手，生涯第16次躋身賽事16強，比賽期間全場觀眾突然報以歡呼聲，原來是為遠在德國的英格蘭憑12碼晉級歐國盃4強而喝采。女單出現意外戰果，1姐施華德於32強遭對手逆轉，爆冷出局。

正在上演的溫網充滿不少「足球元素」，多位網球巨星均是超級球迷，祖高域賽前就飛赴德國入場支持祖國塞爾維亞，這位男單2號種子上周六出戰32強，先失一盤後及時振作，以4比6、6比3、6比4及7比6（7比3）擊敗澳洲球手Alexei Popyrin，生涯第16次躋身溫網16強，追平名宿干納斯的紀錄，史上排名第2。

祖高域今仗轟出19個Ace球，成為溫網史上第6位Ace球「1000＋」的球手，比賽期間出現小插曲，祖高域在次盤領先4比1時，全場觀眾突然起哄拍掌歡呼，令場內兩位球手呆一呆，但祖高域很快便知是英格蘭在歐國盃晉級，隨即做出一個射波動作，與眾同樂。

至於德國名將沙華列夫在另邊廂與英國1哥諾利鬥得激烈，最終以6比4、6比4及7比6（17比15）闖關。曼城主帥哥迪奧拿亦有入場觀戰，賽後沙華列夫公開邀請哥帥執教拜仁慕尼黑：「當我見到哥迪奧拿在場內，真的很緊張，你的到來是我的榮幸……最後一件事，拜仁需要一名教練，如果你厭倦了足球，你可以隨時在網球上指導我。」哥帥聽畢報以「手指公」作回應，但其實拜仁早前已聘請高柏尼擔任主帥。

1姐施華德「崩盤性」出局 女單方面爆出冷門，1姐施華德在領先一盤下突然「崩盤」，以6比3、1比6及2比6不敵哈薩克的普汀絲娃，無緣16強之餘，21連勝亦告斷纜。施華德全場出現38次無壓力犯錯，這位上月剛捧走法網的「泥地天后」賽後表示：「次盤我已完全被她控制，我犯了很多錯誤，之後更感到有點體力下降。」