大破石家莊香港金牛2連勝

香港金牛港將梁兆華、楊睿騏先列後備，石家莊翔藍香港控衞吳松峻則正選登場。首節兩隊互有領先，其後朱松瑋、瓊斯領金牛打出24比7攻勢，以35比19遙遙領先。第二節翔藍手感回溫，打出26比26，香港金牛憑余柏林單節攻入10分，以61比45領先。

換邊後，金牛搶回主導權，下半場打出54比21，終在5人得分上雙下，以115比66大勝。香港金牛的奧利弗表現最搶鏡，全場收穫24分11籃板。另外，港將梁兆華上陣16分鐘取得5分2籃板，楊睿騏上陣13分鐘交出5分3助攻。石家莊翔藍的張正昕取15分，屬全隊最高，吳松峻上陣22分鐘雖未有得分，但交出3籃板6偷球4助攻，賽後亦有香港球迷在修頓門口歡送他上旅遊巴。