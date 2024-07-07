黃杜配WTT曼谷明星挑戰賽衝冠

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹於曼谷明星挑戰賽勇闖決賽，今日會與日本勁敵張本智和／早田希娜爭奪冠軍。另外香港兩對女雙組合杜凱琹／李皓晴和朱成竹／吳詠琳亦殺入4強，分別不敵南韓和日本組合，但仍收穫銅牌。

今惡鬥張本智和／早田希娜 WTT曼谷明星挑戰賽於7月2至7日舉行，現居世界第4、即將出戰巴黎奧運的香港混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，連日過關斬將，8強力挫排名16位南韓組合趙大成／朱芊曦，4強面對泰國組合Padasak Tanviriya/Suthasini Sawettabut，以直落3局（11比8、11比8、11比9）報捷，闖入今午舉行的決賽，硬撼排名第3的日本奧運代表張本智和／早田希娜。雙方最近一次交手是今年3月的WTT克羅地亞公開賽決賽，「黃杜配」當時以0比3見負，且看今站能否雪恥奪冠。

4名奧運香港女團選手分途出擊，世界排名12位的朱成竹／吳詠琳先後淘汰南韓及泰國組合，4強鬥日本橋本帆乃香／佐藤瞳，以局數0比3（9比11、9比11、8比11）稱臣。杜凱琹／李皓晴則分別拍走南韓、泰國對手，同在準決賽失利，兩人以8比11、7比11、8比11不敵頭號種子南韓世界排名第2組合田志希／申裕斌，與「朱吳配」並列季席。

男雙方面，香港的林兆恒／何鈞傑 8強以1比3負新加坡組合，陳顥樺／姚鈞濤就力戰5局後以2比3惜敗日本對手，首圈止步。