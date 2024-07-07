打孖嚟！理文簽09鄧筵霑

剛球季首奪港超錦標的理文，昨日在社交平台宣布簽入兩位「本地薑」，包括門將「09」梁興傑，以及21歲中場鄧筵霑。

在本地球壇打滾多年的梁興傑，早於2006至07球季已展開其職業生涯，至今踏入第17個球季，比賽經驗相當豐富，亦曾多次入選香港足球代表隊，去季下半季從標準流浪轉投深水埗，令該地區球隊的戰績有明顯改善。「09」加盟理文後，將穿上1號球衣征戰各項賽事。

梁興傑用經驗貢獻球隊 梁興傑對投效「黃黑軍團」非常興奮，希望以多年累積得來的經驗，為球隊作出貢獻：「很高興能加盟理文，希望新球季協助球隊在本地及亞洲賽事取得佳績。」

同日理文再宣布簽入鄧筵霑，這位21歲中場曾入選港隊Ｕ23代表隊，之後3季效力香港Ｕ23，上季各項賽事上陣31場，取得2入球及3次助攻。「占士」對加盟「黃黑軍團」感雀躍：「很榮幸能獲得理文的賞識和認同，我會在每場比賽付出所有，為球隊爭取勝利。」他新季將身披18號球衣。

李浚湣報道