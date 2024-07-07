落選亞運後再獲召 韋婉婷：只想專心踢波

港隊女足上周五續在將軍澳足球訓練中心（FTC）操練，備戰月中兩鬥印尼的友賽。當中外流港將韋婉婷自亞運落選風波後首次歸隊，她指感覺十分新鮮，又表示事件已經告一段落，自己現階段只希望專心踢好足球。

由於6名車路士足球學校（香港）球員馬澤純、梁匡蕎、曾麗薇、胡彩瑤、陳穎霖、王曉婷，撞正球隊海外集訓退隊，足總早前已補選了湛靜雯，惟主教練列卡度（Rambo）表示這名岩手斑馬中場與其隊友蘇鎧霖、吳卓蔚，以及中甲佛山皓博前鋒朱寶恩，將會在下周一才歸隊，而決選名單則在翌日公布。

4名外流兵周一歸隊 Rambo續稱暫未計劃再補選其他球員：「我其實喺『車女』正式出信畀足總之前，已經收到通知，知道佢哋球員會退隊，一直嘗試搵其他球員填補空缺，但都因為受傷、學業等理由唔成事。」

另一位外流港將效力高雄先鋒的韋婉婷，則在是日提早歸隊，並繼2021年9月亞洲盃外圍賽後，再次與港隊操練，她在收操後受訪，稱感覺十分新鮮：「其實成件事有幾大新鮮感，因為好多後生球員上咗嚟，大部分都係新面孔。」「韋婉」早前曾因落選杭州亞運名單，繼而發長文指控足總女足部門選人不公，惟她卻指一切已成過去，現階段會專注在足球上：「呢件事純粹只係一個經歷，始終過咗去咁耐。無論喺球會定香港隊，自己依家只係想做番最好嘅自己，專心番踢波。」

李浚湣報道