男雙首圈出局梅萊淚別溫網
英國網壇傳奇梅萊周四夥拍哥哥Jamie，在溫網男雙首圈吞敗後，賽會即場舉行簡單歡送儀式，令梅萊流下男兒淚，場面感人。
5戰奧運成「最後探戈」
「我真的要準備結束了。」曾贏過兩屆溫網冠軍的梅萊賽後感言：「我很喜歡旅行，很愛比賽及練習……但我知道是（退下來）時候了。」站在中央場的梅萊接受球迷的掌聲，忍不住落淚。37歲的梅萊早前放棄競逐男單，專心應付男雙及混雙，惟他與Jamie的「兄弟檔」，以6比7（6比8）及4比6不敵澳洲組合，首圈出局。
梅萊長達19年嘅職業生涯，曾3度奪得大滿貫錦標，惟敵不過歲月，計劃今夏掛拍。溫網賽會特別舉行歡送儀式，其妻兒與家人均有入場，此外多位網球名將及傳奇都有出席，包括梅萊的好友祖高域、施華德、前英國名將漢文、美國「壞孩子」麥恩萊及「女金剛」娜華蒂露娃等，昔日「4大天王」的費達拿及拿度，亦專程拍片致敬，可見其江湖地位。這位兩屆金牌得主，亦會第5度征戰奧運，上演退役前「最後探戈」。
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