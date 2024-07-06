男雙首圈出局梅萊淚別溫網

5戰奧運成「最後探戈」

「我真的要準備結束了。」曾贏過兩屆溫網冠軍的梅萊賽後感言：「我很喜歡旅行，很愛比賽及練習……但我知道是（退下來）時候了。」站在中央場的梅萊接受球迷的掌聲，忍不住落淚。37歲的梅萊早前放棄競逐男單，專心應付男雙及混雙，惟他與Jamie的「兄弟檔」，以6比7（6比8）及4比6不敵澳洲組合，首圈出局。