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金牛修頓夜戰石家莊
周三全國男子籃球聯賽（ＮＢＬ），香港金牛作客河南賒店老酒，港將楊睿騏首度正選落場並積極拚搶，加上瓊斯大爆發取得全隊最高20分，協助金牛以109比87勝出，並以7勝1負戰績，暫與上届冠軍安徽文一並列榜首。香港金牛將於今晚重返修頓主場，迎戰石家莊翔藍，力爭連勝。
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