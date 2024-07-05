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祖高域想搵火箭教篤波
完成膝部手術的祖高域，日前於溫網首圈直落3盤輕取對手高比利華，原來這場復出戰之中，桌球名將奧蘇里雲亦是座上客，賽後兩位「體壇巨人」合照，祖高域非常興奮：「我是奧蘇里雲的死忠球迷，很高興能夠與這位體育界巨人見面。我曾試過打桌球，但真的太困難了！如果有機會的話，希望『火箭』可以向我教路。」
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