操足狀態征戰巴黎奧運 鄭清然馬君正勢創驚喜

香港滑浪風帆隊自1984年洛杉磯奧運起從未缺席奧運舞台，今屆巴黎奧運將由鄭清然和馬君正出戰男、女子iQFOiL項目，兩人昨日假香港航海學校分享備戰情況。首戰奧運的鄭清然說，菲比斯2008年奧運創下「8金神話」啟發他以奧運為目標，至於家住長洲的馬君正則表示作為「長洲人」去奧運有多一份使命感，將以闖進獎牌戰為目標。

巴黎奧運滑浪風帆項目與以往奧運不同，換上速度更快的新板種iQFOiL，以及採用全新賽制，獎牌賽將重新計分，令比賽更添變數。香港滑浪風帆隊代表鄭清然和馬君正取得今屆奧運入場券，前者昨晚出發到巴黎奧運場地馬賽備戰，馬君正則完成馬賽集訓後剛於周三返港，並將於7月9日再赴法國訓練。

香港滑浪風帆隊前10屆奧運都獲得資格，24歲的鄭清然4月於終極資格賽趕上奧運尾班車，他直言當時壓力巨大，「不希望在自己這一屆斷纜」。鄭清然在杭州亞運奪得iQFOiL銅牌，今次如願出戰奧運，他形容為生涯里程碑：「2008年奧運，菲比斯贏了8金，他在最『勁』的舞台，能有此表現，令我覺得很震撼，我都好想踏足這個舞台。今次奧運我希望除了成績上有進步，更想用最佳狀態去比賽，讓大家見到我有所成長。」

長洲人多一份使命感 杭州亞運女子iQFOiL銀牌得主馬君正同樣首次登上奧運舞台，近年搬到長洲居住的她表示奧運對她別具意義：「我一直以奧運為目標，奮鬥了20年，長洲人的身份更令我多了一份使命感，爸爸鼓勵我：『你要記住，你係長洲人嚟㗎，要對自己有信心！』」她透露，馬賽場地風向多變，難度屬「9粒星」，但她無懼挑戰：「我的目標是以前10名進入獎牌戰，只要入到去就甚麼都可能發生，希望可以帶到驚喜回來。」

香港滑浪風帆隊總教練陳敬然表示，港隊於4至6月期間到法國馬賽集訓，收集地形、水流及風向等數據。他表示，今屆港隊首要目標是爭取入獎牌戰，另外亦已安排體院心理學家為運動員提供意見。余樂詩報道