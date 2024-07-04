張志傑猝死BWF安排捱轟 林丹曾狠批「打到冇得抖」

17歲中國羽毛球新星張志傑上周日在賽場猝死，外界強烈譴責世界羽聯（BWF）的醫療規則及緊密賽程。近日再度瘋傳林丹批評BWF的一段短片，這位球壇傳奇指羽毛球比賽強度大，但休息時間短，暗示BWF漠視球員安危。

張志傑代表中國出戰羽毛球青年團體亞錦賽，小組面對日本比賽途中突然倒地，手腳抽搐，經搶救及送院後返魂乏術，中國隊其後繼續比賽，最終獲得冠軍，隊員帶着張志傑的球衣領獎。

醫療團隊入場要球證允許 事後有指BWF規定醫療團隊在未經球證允許下，不得進入球場，導致未能第一時間救人，期間亦未有使用AED（體外除顫儀）或CPR（心肺復甦器）等慣常急救儀器。印尼羽協對意外感到抱歉，BWF則發聲明會徹查事件，並回應指醫療指引確實存在，惟如何運用，視乎每個國家或地區的主辦單位當時的決定。

前奧運冠軍林丹早前曾批評世界羽聯賽程安排緊密，運動員得不到充分休息。「超級丹」以里約奧運男單賽事為例，他與李宗偉在4強打足3局後，不足12小時又要上陣，根本缺乏休息。根據2024年BWF賽程所見，由第2周到第50周幾乎每周都有賽事，頂級選手更必須參加特定比賽，以確保收視，丹麥名將安賽龍也曾為此不滿。林丹在短片中提到：「他們總是去改變一些無關重要的東西，理應關注運動員的休息時間。」