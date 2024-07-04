首圈出局「自殘」洩憤球迷勸魯列夫睇心理醫生

周三溫網男單首圈爆出冷門，世界排名第6的魯列夫，以盤數1比3不敵阿根廷球手卡姆辛拿，這位向來脾氣火爆的俄羅斯名將，比賽途中7次使用球拍擊打自己腿部洩憤，惹來球迷關注，更有人建議魯列夫應該要尋求心理醫生輔導。

用球拍拍打腿部７次 魯列夫狀態顯然未如理想，首盤即以4比6先輸一盤，次盤略有起色下，以7比5扳回一城，惟之後又陷入苦戰，再輸兩盤2比6及6比7，盤數1比3遭排名122位的卡姆辛拿淘汰，爆出今屆溫網其中一場大冷門。惟賽事焦點落在魯列夫的「自殘」行徑上，皆因這位俄國好手在第3盤被破發落後局數1比4之後，連續用球拍拍打自己腿部7次，更出現多條血痕，令人側目。

魯列夫賽後亦有為「自殘行為」作出解釋，指當時有必要發洩情緒：「我承認今場發揮欠順，打到第3盤被破發後，已經按捺不住，要發洩情緒，但根據賽會規定，我不能用球拍拍打草地，情急下只有重擊自己的腿部。」由於魯列夫過往曾經試過在其他比賽拍打自己膝部，因此在今屆溫網「重犯」後，外界紛紛呼籲這位俄羅斯球手尋求心理醫生輔導，以免「自殘」招至嚴重後果。

同日賽事，上月初才完成手術的祖高域表現未受影響，直落3盤6比1、6比2及6比2輕取高比利華，其餘沙華列夫及西西帕斯等球手亦告晉級，惟前盟主英國的梅萊受背傷困擾，決定棄戰男單，但仍會夥拍兄長占美梅萊出戰男雙。