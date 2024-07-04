蘇黎世學界3x3籃球賽王者誕生 男拔首度封王協恩重返后座

「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽2024」昨日圓滿落幕，女子組協恩決賽以14比3力挫拔萃女書院，重奪后座兼實現本季學界「大滿貫」。男子組方面，兩屆冠軍英華書院4強出局，拔萃男書院在決賽以12比8擊敗聖若瑟書院，首度贏得賽事冠軍。

衞冕的英華8強以15比10擊敗北角協同，4強硬撼聖若瑟書院。聖若瑟4子許浩翔、張嘉謙、鄧力嘉和施建宏防守打出水準，令英華外線命中率下降，雙方激戰下陷入拉鋸，鄧力嘉最後一刻籃底得分，為聖若瑟追成12平手，將比賽拖至加時。加時鄧力嘉再扮演「關鍵先生」，兩次得分助球隊以14比12取勝，打入決賽火併上屆亞軍男拔。

男拔8強及4強先後淘汰中華基督教會桂華山及張振興伉麗書院，陳文滔、鄭祉活、陳偉邦和黃浩霆合作無間，決賽把握速度優勢衝搶籃板，早早拉開10比4，聖若瑟靠鄧力嘉追分，惟外線欠缺手感未嘗甜頭，最終男拔以12比8獲勝，首度封王。

陳偉邦：苦盡甘來 男拔對上兩屆均於決賽飲恨，昨日決賽攻入5分的陳偉邦直言：「這個冠軍有苦盡甘來的味道！」男拔4子連日代表香港於澳門出戰世界中學生錦標賽，昨早才返港出戰蘇黎世賽，陳偉邦表示：「雖然好累，但都想盡力完成3場比賽。國際賽令我們見識不少，心態上有所加強。」說到未來目標，陳偉邦期望男拔可以重返學界王者地位：「我們想贏大滿貫！」

繼九龍區學界、精英賽、Panasonic邀請賽，協恩再添一冠，昨日在蘇黎世學界3×3籃球挑戰賽女子組決賽，以14比3擊敗拔萃女書院，重登后座，實現本季「學界大滿貫」偉業！

協恩連續兩屆於8強不敵滙基書院（大坑東），今屆捲土重來，港青代表黃雅婷、姚采芸聯手陳考悠和梁瑞昕，準決賽以16比6力挫中華基督教青年會中學，強勢打入決賽。決賽另一球隊女拔4強與上屆季軍浸信會永隆中學合演激鬥，要進入加時分勝負，加時王心言射入「大心臟」兩分，上演精彩絕殺，女拔贏9比7闖決賽。

黃雅婷畢業前終償心願 冠軍戰協恩展現王者實力、黃雅婷「屈機」稱霸籃底，加上姚采芸連續剷籃得手，反觀女拔主力王心言「熄火」，一度被打出6比0攻勢，女拔張鎧恩搏盡上籃，但仍無法挽救局面，最終協恩大勝14比3，自2021年後再奪冠軍。

學界MVP黃雅婷畢業前終首嘗蘇黎世3人賽冠軍滋味：「上兩屆成績不理想，今屆同樣以中六3人組合奪冠，很開心為學校爭取多一個獎，亦證明我們3打3同樣了得。」成功背後少不了艱苦訓練：「今年我們有備而來，不斷的訓練，能見證我們的進步，對三人賽打法和節奏愈來愈掌握得到，亦是取勝的關鍵。」圖/文：余樂詩、李章杰

協恩展現強橫實力，重登后座。 英華雖衞冕失敗，吳委峻仍入選新增設的「最佳全明星隊」。 於決賽射入5分的男拔陳偉邦（左），直言冠軍是「苦盡甘來」。 賽事頒獎台 陳考悠（右）昨日協助協恩過關斬將，實現「學界大滿貫」美夢。