香港女足開操 「車女」6將退隊

與球會海外集訓撞期

是日5名外流港將只得郭靖雯歸隊，同時由於撞正球隊海外集訓，Rambo證實6名車路士足球學校（香港）球員馬澤純、梁匡蕎、曾麗薇、胡彩瑤、陳穎霖、王曉婷已即時退隊：「我都係今朝先收到通知，除咗門將李懿茵、曾偲雅留低，其餘車路士球員都唔會參與集訓同兩場比賽。當然佢哋缺陣對球隊有好大影響，尤其部分球員屬於港隊主力，所以唔排除之後會有補選。」