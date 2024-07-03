香港女足開操 「車女」6將退隊
港隊女足為備戰月中兩鬥印尼的友賽，昨晚在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行首課操練，惟主教練列卡度（Rambo）透露6名車路士足球學校（香港）球員，因撞正球隊海外集訓已經退隊。
與球會海外集訓撞期
是日5名外流港將只得郭靖雯歸隊，同時由於撞正球隊海外集訓，Rambo證實6名車路士足球學校（香港）球員馬澤純、梁匡蕎、曾麗薇、胡彩瑤、陳穎霖、王曉婷已即時退隊：「我都係今朝先收到通知，除咗門將李懿茵、曾偲雅留低，其餘車路士球員都唔會參與集訓同兩場比賽。當然佢哋缺陣對球隊有好大影響，尤其部分球員屬於港隊主力，所以唔排除之後會有補選。」
今次初選大軍名單，除「巴西」郭靖雯再度入選外，兩名早前因落選亞運名單，繼而發長文指控足總女足部門選人不公的韋婉婷、傅昭文亦重返球隊。「最大原因係佢哋喺本地、海外聯賽有好表現，絕對值得入初選。我成日強調港隊要揀最好球員，所以唔想因為以前嘅誤會影響大局，所以事情已經喺背後解決晒，大家關係已經完全冇問題。」Rambo解釋道。
圖、文：李浚湣
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