on.cc東網直播 蘇黎世學界3 × 3籃球挑戰賽 男女種子隊迎擊最強挑戰者

英華 吳委峻（右）

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽2024」決賽日今天假灣仔修頓場館舉行，男女子組各14支學界勁旅爆發激戰。今日男、女隊的4種子會強勢登場，迎擊一眾挑戰者，一同角逐冠軍寶座。今屆賽事亦增設「最佳新秀隊」和「最佳明星隊」獎項，鼓勵球員勇於挑戰自己。（on.cc東網周三下午12時30分起直播；蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽Facebook、東網體育Facebook、睇體Facebook及睇體YouTube同步直播）

英華齊腳衝擊3連霸 男子組上屆冠、亞、季、殿軍為今屆賽事前4種子，頭2種子直入8強，第3、4種子則會亮相14強。衞冕的英華書院8強迎來圓玄學院第一中學和北角協同中學之間勝者，2號種子拔萃男書院則面對中華基督教會桂華山中學和趙聿修紀念中學之間勝者。至於3號種子張振興伉儷書院將大戰筲箕灣東官立中學，4號種子裘錦秋中學（葵涌）則與廠商會中學爭入8強。

力爭3連霸的英華派出吳委峻、鍾子豪、梁子森和蔡浩東出戰，其中鍾子豪近期跟隨香港東方青年軍出戰「2024承德縣第一中學海峽兩岸神栗盃名校籃球聯賽」，助球隊奪得季軍，蔡浩東和梁子森則代表香港學界代表隊出戰世界中學生籃球錦標賽，3人趕及歸隊，聯同隊中頭號得分手吳委峻強勢出擊，表現令人期待。

聖若瑟張嘉謙盼為校爭光 經過連串小組賽及淘汰賽，共有10支球隊闖進決賽日。焦點方面，聖若瑟書院大戰嗇色園主辦可藝中學，爭奪8強席位。聖若瑟今屆強陣出擊，淘汰賽階段憑甲一新星鄧力嘉豪取9分，以21比7大勝寧波第二中學晉級。聖若瑟陣中有3人為中六生，射手張嘉謙期待最後一次出戰蘇黎世賽能為校爭光：「我們有身高優勢，內線有『力嘉』引來夾擊，為外圍製造機會，最後一次以這個陣容出戰，希望贏到冠軍。」

然而，聖若瑟曾榮膺精英賽王者，去屆蘇黎世三人賽卻8強不入，張嘉謙稱這次失利令球隊成長不少：「輸不一定是壞事。成長路上無理由一帆風順，希望這個挫折讓我們知道有甚麼不足，變得更好。」

漢華寶覺正面交鋒 今日另一焦點，就是精英賽殿軍漢華中學火併寶覺中學爭出線，漢華日前以17比3大勝聖若瑟英文中學，今年重返精英賽的寶覺險勝香港鄧鏡波書院晉級。漢華隊長蘇宗禧表示，DSE後一度狀態大跌，現已回復比賽水平，望帶領漢華衝擊前3：「DSE後對籃球感覺很陌生，幸好已回復狀態，下場防守要做得更好，提升外圍命中率，目標是為學校贏獎。」

文：余樂詩

滙基火併列強求衞冕 女子組方面，今屆從淘汰賽突圍的10支球隊將挑戰上屆前4，包括滙基書院（大坑東）、英華女學校、浸信會永隆中學及漢華中學，上演終極激戰爭奪冠軍殊榮，一同見證王者誕生。

「神之隊」協恩中學因3名主力球員出戰U18賽事，淘汰賽換上後備陣容，仍能以19比0大勝對手，如王者般重返修頓賽場，而決賽日她們將換上黃雅婷、姚采芸等實力更突出的正選陣容，與有學界最高1米87中鋒戴欣婷坐陣的裘錦秋中學（葵涌）決一高下，難免上演激鬥拚個你死我活。

林大輝今日撼漢華 學界賽事的決賽常客林大輝中學，蘇黎世三人賽依然保持強勢，但隨着不斷晉級對手實力亦變得愈來愈強，決賽日首輪將對上屆殿軍漢華中學，隊長廖詠琪坦言：「無太大把握，她們（漢華中學）身體條件更好，尤其是有許傲悠助陣，但我相信自己和隊友們不會怯場，盡全力爭取勝利。」林大輝主力控衞鄭思睿已完成U18賽事歸隊，以完整陣容衝擊錦標。

拔萃女書院淘汰賽有隊長康穎霖亮相，丘琦亦表現出強者風範，整體籃底實力相當強勁，可謂無可匹敵，決賽日更可能有港隊U18代表王心言和張鎧恩復出，她們首輪若能順利戰勝香港培道中學，將會於4強重遇「老對手」上屆亞軍的英華女籃，如果成功復仇跨過這座大山，便能挑戰夢寐以求的冠軍寶座。丘琦相信以冷靜沉穩的心態，便能挑戰一切對手：「三打三節奏快，萬事皆有可能，我相信我們團隊實力絕對不輸任何人，無論是14強、4強甚至挺進決賽，我們都會全力以赴發揮到最好。」

寶覺克服淘汰賽馮楉喬︰信心大增 寶覺女籃過關斬將挺進賽事最終階段，她們將會面對上屆季軍的浸信會永隆中學，爭奪8強入場券，寶覺主力馮楉喬打完淘汰賽之後對球隊信心大增，「我們打得比之前更好，可以感覺到不斷在進步。」她續稱：「我們曾經有同永隆中學交手的經驗，她們內外兼具，是絕對不能小看的勁敵，而我對隊友有很大信心，我會盡全力打好每一場，令對手措手不及。」

文：李章杰

漢華 蘇宗禧 寶覺 石愷晴 林大輝（白衫）會以最完整陣容迎擊對手。 聖若瑟 鄧力嘉 女拔 康穎霖 滙基 余潔誼（中） 可藝（白衫）將與聖若瑟爭出線。