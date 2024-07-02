前布力般後衞慈英重返傑志

上季成績未如理想的港超球隊傑志，今季人腳大變，而周一宣布的首位新加盟球員，則為「藍鳥」足球學院舊生慈英（圖）。這名前英冠球隊布力般流浪後衞，將會以外援身份註冊，穿起6號球衣。

20歲的慈英為英日混血兒，但於香港土生土長，8歲加入傑志足球學院，12歲時離港移居英國，其後加入英冠布力般流浪至今夏離隊，上季為布力般流浪U21於英超2上陣13場。慈英過往司職右閘為主，亦可出任後防多個位置，曾代表日本U19出戰土倫盃，傑志表示歡迎慈英回歸，並期待這位青訓產品首度於港超聯亮相。

出戰英超2大開眼界

至於慈英則對今次重返傑志表示開心，目標爭取更多一隊比賽機會，並為球隊重奪聯賽冠軍及重返亞洲賽：「感覺非常好，能夠有機會回歸這球會，傑志對我來說意義非凡。非常感謝傑志過往的裁培，因為學院不論在配套、教練等各方面都提供非常專業的支援，令我在英國生涯初段可以順利度過。」慈英亦指效力布力般流浪的經歷，令自己大開眼界。■李浚湣報道