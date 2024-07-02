即將首戰奧運「全力做好」 李思穎盼雙線出擊目標前10

「牛下女車神」李慧詩退役後，今屆巴黎奧運，香港單車隊的焦點便落在李思穎（Ceci）身上，這位23歲年輕選手即將首戰奧運，挑戰世界級高手。李思穎期望場地和公路賽雙線出擊，全能賽更定下前10名完成的目標。■圖 / 文：余樂詩

今屆奧運香港單車隊獲得3張入場券，分別為個人公路賽（男、女各一資格）以及女子場地單車全能賽，目前港隊尚未公布最終出賽名單，不過累積最多奧運積分的李思穎成為全能賽熱門人選。日前奪得香港公路錦標賽女子精英組冠軍的李思穎表示，4年前因排名只差一位而錯失奧運資格，令她更珍惜每次訓練和比賽機會：「教練常提醒我：『假如這刻不全力做好，到時喊都冇用。』所以今次不能鬆懈。」

歐洲備戰獲益良多 港隊於奧運前1個月到歐洲意大利和法國備戰，李思穎表示歐洲單車文化令她獲益不少，期望在最後備戰階段改善衝刺能力以及提升比賽狀態。「早前在比利時參加繞圈賽，賽道又窄，彎道又急，同時有百多人比賽，難免有碰撞，但這可能才是真正的單車，令我從中學會一些在主車群生存的技巧，學習勇敢『攝』前。」巴黎奧運場地單車女子全能賽將於8月11日舉行，李思穎表示會以前10名為目標，期望發揮最佳表現。

教練寄語：不要給自己壓力 李思穎去年在杭州亞運場地單車麥迪遜和全能賽勇奪銀牌，另外在團體追逐賽奪獲銅牌佳績，不過她在今年最後兩站場地單車國家盃（香港站和加拿大站）則表現失準，主攻項目全能賽僅分別以第12名及第20名完成。香港單車隊總教練達海飛認為，李思穎不必給自己太大壓力，隨着比賽經驗累積就會見到成果：「Ceci喜歡賽前做很多分析，但比賽就是有很多變化，講求隨機應變，再完美的部署也會有閃失，所以這就是我希望他們參加更多比賽，累積經驗。她或許給自己太大壓力了，我也希望你們不要期望太高，畢竟她只是第一次去奧運，將會面對全世界最強的選手。」