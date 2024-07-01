巴貝利出山任標準流浪主教練

標準流浪昨午透過球隊Fb專頁宣布，懸空多時的主教練一職，將由香港足球壇名宿巴貝利出任。

強調球員心態重於一切 現年61歲的巴貝利，球員時代早期曾效力流浪，其執教職業隊之生涯亦是由流浪展開，並3度擔任該老牌球會的主教練。擁有A級教練資格的巴貝利，上季曾短暫加入港超球隊深水埗教練團，之後赴馬來西亞檳城協助朋友處理足球業務當中有關教練的工作，正身處英國的他將在日內回港履新。

「標準流浪一直以嚟喺年輕球員培育方面得到成功，我亦享受與熱心學習、努力求進步嘅同道中人共事。」巴貝利接受標準流浪官方訪問時強調，心態重於一切：「意志、心態決定一切，如果我哋能夠從呢方面入手，球員將會有進步，而球隊都將變得難以被擊倒。」早前經進修得到有關思維、心態培訓的專業教練認證，相關訓練也獲世界頂尖運動隊伍採用，巴貝利期望將這些跟運動心理有關的知識在標準流浪應用。

此外，巴貝利近年從事企業市場推廣、業務發展和媒體工作，他指不同範疇的經驗，對其教練工作都會有所幫助：「足壇內、外嘅經歷，有助我嘅教練生涯同人生去正面成長，即使一段時間冇執教職業球隊，但我一路都關注住足球！」