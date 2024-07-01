勞烈斯傷愈入開齋波

中甲上周六上演第15輪賽事，兩名外流港將勞烈斯（Vas）和余煒廉，皆有為所屬球隊上陣。其中曾養傷超過5個月的Vas頂入今季「開齋波」，協助廣西平果哈嘹與重慶銅梁龍打成1比1，賽後他表示自己的傷勢已無礙，期待可以再次獲港隊徵召。

今季由中超大連人轉戰中甲廣西平果哈嘹的勞烈斯，因在1月「亞洲盃」對巴勒斯坦一役勇戰傷及肩膊，需要接受手術兼長抖，直至6月才復出。是役為Vas繼上場對武漢三鎮的「足協盃」第4輪賽事後，第2次擔任正選，他在33分鐘接應角球頭槌建功，惜球隊在補時階段失守，最終只能與「二哥」重慶銅梁龍賽和1比1。「肩傷已經完全康復，我已經急不及待再披上港隊戰衣！」勞烈斯賽後信心十足地道。

余煒廉地標戰無錫和波 至於剛加盟中甲無錫吳鈎的港將余煒廉，後備上演地標戰，助球隊主場以2比2逼和江西廬山。「煒廉」賽後受訪時認為自己表現僅屬一般，又指首次外流最難適應是獨自生活。「始終喺香港都同屋企人住，有時依賴咗佢哋，依家所有嘢要變得更加獨立，自己處理好所有嘢。」提到今季目標，「煒廉」指除幫助球隊護級外，亦希望可以爭取更多上陣機會，好好表現自己。■李浚湣報道