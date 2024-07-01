蘇黎世學界3×3籃球挑戰賽 14強誕生決賽日修頓見！

昨日「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」進行淘汰賽，男、女子組14強亦順利誕生。其中男子組兩支精英賽8強隊伍火併，最終可藝以17比14險勝德信過關。女子組方面，協恩、林大輝、裘錦秋及女拔均順利晉級，當中女拔若在決賽日再過一關，就有機會再撼英華，上演復仇戲碼。■圖/文：余樂詩、李章杰

「新界打吡」可藝險勝德信 昨日男子組賽事，屯門區學界賽4連霸的可藝中學迎來沙西區亞軍德信中學，可藝憑陳日朗內外開弓得手，一度領先12比8，德信則靠兩分球追成14比14平手，最終可藝頂住壓力，以17比14險勝，躋身12強。

今場得7分的陳日朗轉校至可藝短短1年，協助球隊奪得學界冠軍，首次踏足精英賽舞台，今次亦是他首次出戰蘇黎世三人賽，他期待14強回到修頓場館有更好發揮：「之前的學校很少機會遇上其他區的強隊，第一次打精英賽，完全不知道發生甚麼事，好開心現在有更多機會和他們較量。希望我們可以打進4強，再次挑戰九龍區傳統勁旅。」

陳日朗感激教練和隊友信任，令他籃球路上成長不少：「可藝算是『兄弟波』，隊友都是我出面的波友，大家都熟悉隊友打法和『食胡位』，好肯『做波』給隊友得分。多謝教練（梁民熊）給我進攻權，從他身上學識觀察球場內發生甚麼事。」

同聖若瑟爭入8強 可藝將於7月3日決賽日迎戰聖若瑟書院，爭入8強。聖若瑟今年強陣出擊，昨日以21比7大勝寧波第二中學，強勢晉級。身高1米9的鄧力嘉今場在內線如魚得水，多次接應張嘉謙傳球，收穫全場最高9分，許浩翔和施建宏亦不時剷籃進攻，帶來威脅。

張嘉謙賽後表示，「我們在防守上可以再做好一點，今年陣容中有3個都是中六生，希望拿到好成績，衝擊冠軍。」

女拔大變陣照贏福建 拔萃女書院因王心言和張鎧恩兩名主力球員代表港隊出戰Ｕ18國際賽事，此役換上隊長康穎霖及林靜蕎，並沿用丘琦和顏昕，新陣容仍能表現出良好的團隊默契，最終憑丘琦和康穎霖不斷剷籃衝擊禁區得分，以18比8力挫福建中學，勇闖14強。

是日擔起重任的丘琦，整體攻防表現出色，雖陣容有所調動，但她坦言球隊打得更加團結：「老實說，我們不會因為缺少某位隊員而失去默契。我們在不斷進步，尤其是今場的進攻方面配合得很好，比起上一場更有節奏。」不過，丘琦表示正式出戰決賽日的隊員名單未能決定，待全員歸隊後會再操練調整狀態。

丘琦：平常心應付英華「復仇戰」 女拔上屆賽事16強以7比10不敵英華女學校，今屆決賽日若能一路過關斬將，大有機會於4強重遇「老對手」英華，如果成功復仇跨過這座大山，她們便能挑戰夢寐以求的冠軍寶座。丘琦對復仇就不太在意：「以平常心去應對接下來的比賽，始終三打三節奏快，萬事皆有可能，而我相信我們團隊實力絕對不輸對手，無論是14強、4強甚至挺進決賽，我們都會全力以赴發揮到最好。」

林大輝未齊腳力挫信義 至於另一場女子組，林大輝中學主力鄭思睿因出戰Ｕ18亞洲盃，是日僅派出廖詠琪、劉倬熒和何凱晴3人參賽。她們在沒有輪替球員的情況下，以9比5勇挫基督教香港信義會信義中學，打入決賽日。隊長廖詠琪表示發揮未如理想：「我們缺少主力隊員鄭思睿和張寶朱，今仗打足全場相對吃力，體能消耗很快，隨着鄭思睿回歸我們會再加訓練調整。」

廖詠琪（白衫）指要打足全場相當吃力。 女拔決賽日將全力以赴。 聖若瑟鄧力嘉 女拔丘琦