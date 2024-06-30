大勝馬爾代夫港隊第5名完成

U18女子籃球亞洲盃乙級賽事（Division B）於上周五上演兩場4強資格賽，其中處於A組排名第3的港隊對陣B組第2的黎巴嫩，在對手的高強度壓迫下，以41比68落敗。惟轉戰名次賽面對馬爾代夫大打爭氣波，最終憑林裕殷勇奪全場最高21分，港隊以91比30大勝馬爾代夫，名列第5完成賽事。

被編入賽事A組的港隊小組賽以1勝2負的成績，需與B組1勝1負的黎巴嫩進行額外一場4強資格賽，並決出晉級準決賽的隊伍。此役港隊身形頗有輸蝕，開賽不久即被黎巴嫩打出13比0攻勢。雖然次節港隊變陣，換上杜倬瑜和王心言調整節奏，並加強禁區防守，但無奈實力和身體條件不及對手，力戰至最後一刻以41比68吞下敗仗，未能順利晉級4強，要轉戰名次賽。

林裕殷21分全場最高 昨日的名次賽，港隊與馬爾代夫爭第5。港隊正選派出鄭思睿、黃心言、林裕殷、黃雅婷和姚釆芸，首節領先22比6，半場已拉開至48比15。

港隊全部成員都有上陣並得分，最終以91比30大勝。林裕殷取全場最高21分，另加7次助攻、6次偷球，姚釆芸貢獻「雙雙」10分及13個籃板，鄭思睿和黃雅婷則同時取得9分。