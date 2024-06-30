第11屆JSR畢業喇 曾憲諾文嘉靖膺優異學員

「第11屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）昨午假跑馬地馬場舉行結業禮。今屆共有59名學員參與，乃歷來最多學員參與的一屆。計劃為期半年，鼓勵學員親身體驗和經歷，提供不同傳媒工作的實習機會，提升溝通和表達能力，協助學員發掘自身潛能。

結業禮上不同環節皆由學員統籌和分工，並且全部親身上陣，當中包括司儀和致謝詞等重任。今屆計劃設有多個個人獎項，其中「優異學員」分別由曾憲諾和文嘉靖（Cindy）獲得。

Cindy︰經歷畢生難忘 Cindy亦覺得經歷半年的訓練，與一班志同道合的學員在學習成為體育記者的路上，能夠一同經歷和嘗試，屬畢生難忘的經歷。對於可以獲選為「優異學員」，她說：「係一件從未想過嘅事，非常榮幸可以得到一眾導師嘅肯定，同埋絕對要感謝整個計劃！由攝影、撰稿、賽事直播到現場採訪，畀咗好多機會我哋去發揮所長，令我由一個從未接觸過傳媒工作嘅新手，可以突破自己嘅界限，成為一個『期間限定見習記者』。」

至於另一位「優異學員」曾憲諾（Ivan）則表示，參加課程後經歷了夢幻的半年，他說：「能夠喺實習過程中，去採訪港超聯嘅比賽，同埋喺『菁英盃』評述嘅機會，對我嚟講絕對係夢想成真，我會繼續努力，向住成為評述員呢個方向去發展。」