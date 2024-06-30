Win Or Go Home ! 蘇黎世學界3×3籃球挑戰賽 挑戰者10強今日誕生！

協恩 陳考悠（白衫）

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」自5月中經過連場小組賽激戰，順利決出男、女子組各20支中學球隊進入今日的淘汰賽階段，兩組脫穎而出的10支球隊將以「最強挑戰者」身份，與上屆前4名一同進入7月3日修頓決賽。三人賽攻防節奏快，講求速戰速決，故賽果難料，今屆賽事更有多支非種子球隊成功突圍，這股新勢力能否威脅傳統勁旅，而「老對手」們將碰撞出怎樣的火花，十分令人期待。

今屆賽事賽制稍有改動，衞冕的英華書院和滙基書院（大坑東）、連同上屆前4名的球隊直接進入決賽日階段，等待接受淘汰賽突圍的強敵挑戰。

協恩林大輝女拔裘錦秋悉數登場 至於應屆精英賽及Panasonic學界籃球邀請賽雙料冠軍的「常勝軍」協恩中學，為今屆賽事爭冠熱門之一，小組賽曾派出姚采芸、陳考悠、黃雅婷，以及小將梁瑞昕，4人合作無間，小組賽以全勝姿態晉級，淘汰賽將「變陣」對東華三院伍若瑜夫人紀念中學。值得一提的是，她們去年在8強意外不敵滙基書院（大坑東），今年懷着一顆「復仇之心」踏上賽場，誓要奪回失去的榮耀，更有機會最快8強再次碰頭，能否上演「復仇戲碼」，成為焦點。

精英賽亞軍的林大輝中學，小組賽派出廖詠琪、鄭思睿、劉伊嵐和劉倬熒這個年輕陣容。隊長廖詠琪將會是最後一年、亦是最後一次出戰學界賽事，林大輝只要在淘汰賽對信義女籃順利過關，則有機會在4強對上學界「老對手」協恩，但需在決賽日的14強先對上上屆殿軍漢華中學。廖詠琪希望能帶領一眾新血打出默契，劍指冠軍。

拔萃女書院在今年的精英賽中獲得了季軍，創下了學校歷史上的最佳成績。拔萃於小組賽由主力王心言領銜出征，來到蘇黎世三人賽延續氣勢，在小組賽盡顯體能優勢，以密不透風的防守大勝對手，躋身淘汰賽階段，她們將於淘汰賽面對同樣強勁的福建中學，能否成功證明實力，取得此役勝利是關鍵。

裘錦秋女籃繼續有身高1米87的戴欣婷坐鎮，如「巨人」般稱霸籃底，輕鬆禁區得分、摘下籃板、封阻對手，偶爾也拉出外圍射入中投，她們小組賽兩場大勝對手出線，被看高一線，有機會在14強硬撼協恩。不過，裘錦秋能否及時彌補戴欣婷在速度上的短板，是她們面對強隊時的首要任務。

文：李章杰

女拔 王心言 青中 林卓童（白衫） 協恩今季捲土重來，力爭佳績。