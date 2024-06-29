湖人次輪選秀揀中小占士 大帝有望圓父子同場夢

被指挽留勒邦占士籌碼

39歲的勒邦占士與19歲的小占士，成為NBA史上首對「父子兵」，雖然占士下周回復自由身，可選擇離開湖人他投，然而湖人今次選秀決定，普遍認為是為挽留「大帝」。湖人總經理Rob Pelinka表示：「從沒有一對父子在NBA同場比賽，當然占士有選擇（離隊）的權利，但如果他留隊，就有望創造歷史，而NBA歷史應該是由湖人的球衣開始。」小占士現時首個目標，是爭取出現在湖人下季球員名單中。