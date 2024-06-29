湖人次輪選秀揀中小占士 大帝有望圓父子同場夢
NBA周四進行次輪選秀，湖人以次輪55號籤選中勒邦占士長子小占士（Bronny James），令兩父子歷史性同場又近一步。
被指挽留勒邦占士籌碼
39歲的勒邦占士與19歲的小占士，成為NBA史上首對「父子兵」，雖然占士下周回復自由身，可選擇離開湖人他投，然而湖人今次選秀決定，普遍認為是為挽留「大帝」。湖人總經理Rob Pelinka表示：「從沒有一對父子在NBA同場比賽，當然占士有選擇（離隊）的權利，但如果他留隊，就有望創造歷史，而NBA歷史應該是由湖人的球衣開始。」小占士現時首個目標，是爭取出現在湖人下季球員名單中。
事實上以小占士身高不足1米87，NCAA場均出賽19.4分鐘，獲4.8分、2.8個籃板及2.1次助攻的數據，加上曾出現心臟疾病，理應難踏足NBA，今次獲選中全因有位「巨星爸爸」，不過外界亦樂見兩父子創造歷史的一刻。此外，中國男籃21歲新星崔永熙，今次選秀未被選中。
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