劉慕裳任ViuTV奧運大使撐港隊

距離巴黎奧運揭幕尚餘27日，Viu TV昨日舉辦「全城奧運 傳承狂熱」記者會，宣布全程直擊所有香港運動員參與的賽事，連同Viu TV巴黎奧運大使劉慕裳、以及一眾專業評述員和旗下藝人，與市民觀看奧運為港隊打氣。

Viu TV宣布99台和96台將直播開幕禮、精選現場賽事項目及閉幕禮，兩台另設有《巴黎奧運火拼時刻／巴黎奧運爭勝一夜》和《奧運黃金衝擊》節目。

私心支持何詩蓓 上屆東奧空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳，獲委任為Viu TV巴黎奧運大使，她透露私心撐「女飛魚」何詩蓓：「一直以來都有關注她的訓練及比賽，希望她今屆奧運能取得理想成績。」對於今年初首登「世一」，並連續26個賽事奪牌，劉慕裳形容是「時間及數字的遊戲」：「頭銜未有為我帶來壓力，我學懂讓興奮的心情沉澱下來，從而達到更好的自己，專注於未來的比賽。」9月出戰亞錦賽，劉慕裳表明會以衞冕做目標，希望生涯能奪「金邊袍」。

港泳隊前總教練陳耀海將擔任Viu TV專家評述，他指今屆港隊爭牌困難重重：「最近有多位海外游手均打破何詩蓓強項的世界紀錄，例如剛破200自世績的兩位澳洲泳手，她們近期進步很大，何詩蓓現在狀態無疑有點落後，餘下時間需再有突破。」圖、文：李章杰