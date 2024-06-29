成功冧莊香港足球小姐 張煒琪：踢多兩三季就退

足總周年晚宴暨頒獎典禮，昨晚在九龍灣百樂金宴國際宴會廳舉行，當中傑志前鋒張煒琪蟬聯「香港足球小姐」，成為大贏家，33歲的她坦言「意想不到」，又表示自己踢多兩至三季便會退役。

是日頒獎典禮除頒發男子、女子、5人聯賽的殿軍至冠軍，以及「足總盃」初級組、女子「足總盃」冠軍外，還有備受注目的「香港足球小姐」一獎，一眾足總高層包括主席霍啟山、會長貝鈞奇，連同多間球會代表均有現身，場面熱鬧。

笑言「冇諗過攞獎」兼有「社恐」 今屆「香港足球小姐」共有8名候選球員，由各支甲組球會提名，包括247足球會外援史提芬尼加比奧、車路士足球學校（香港）後衞馬澤純、頌恩公民後衞冼仲意、港會門將Amy Sleeper、傑志前鋒張煒琪、沙田隊長陳詠詩、大埔門將曾昭妍，以及和富社企中場馮雪雯。除「陳詠」因要事缺席外，7名候選球員皆有出席，並齊齊上台接受主持訪問，最終傑志前鋒張煒琪在各支甲組球會主教練，以及港隊女足主教練投票下，以17分蟬聯「香港足球小姐」，兼獲得3萬元港幣獎金。

「煒琪」今季聯賽射入22球，成功帶領傑志衞冕聯賽冠軍，冧莊「足球小姐」實至名歸，惟她笑言完全未諗過獲獎：「完全冇諗過，好開心，多謝投票畀我嘅教練。本身心目中係『陳詠』（陳詠詩）或『阿純』（馬澤純）攞，所以今次好隨心去面對。今日有咁多人出席好緊張，覺得自己有少少『社恐』，頭先都要冷靜吓。」

「煒琪」指「藍鳥」將於7月中復操，以備戰8月底展開的女子亞冠外圍賽。年屆33歲的她透露有退役計劃：「最多踢多兩、三年就會退落嚟，自己體能狀況開始跌，同埋又要兼顧教波，之後會向教練目標進發。」圖/文：李浚湣、鄧文滔