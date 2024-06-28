奧蘇冠軍聯賽慘負中國小將

職業桌球冠軍聯賽日前出現爆冷賽果，「火箭」奧蘇里雲 （圖）在第2組最後一場分組賽，面對去年才轉打職業，就於今年當選「年度最佳新人」的中國球手賀國強，表現慢熱，反觀賀國強連續3局打出1cue80、57及77度，局數3比0擊敗奧蘇里雲，更登上小組榜首。