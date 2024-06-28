麥恩萊倡溫網立梅萊銅像

網球名宿麥恩萊日前受訪時，呼籲溫網主辦單位在中央球場外，為前英國網球「一哥」建立銅像，形容對方對英國網球貢獻良多，值得表揚：「梅萊曾兩次奪得溫網冠軍，又在倫敦贏得一面奧運男單金牌，令大家開始關注英國網球發展，是網球史上其中一位偉大的球手，配得上得到這麼榮譽。」