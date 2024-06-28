現役No.1女飛人腳傷未愈 靴娜譚臣棄戰奧運

兩屆奧運女子100及200米短跑金牌得主的牙買加女飛人靴娜譚臣，周三發出聲明表示，因跟腱傷患未愈，決定棄戰巴黎奧運，無緣衞冕。

靴娜譚臣是於2016年里約及2020年東京兩屆奧運的田徑女子100米及200米冠軍，原本以此兩項力爭「三連霸」為目標，但本周的牙買加測試賽，她因傷已未能爭逐，最後忍痛作出決定：「我實在很心痛要放棄今年的奧運會，但一切都要以身體放在首位。」這位31歲的田徑名將在個人社交平台宣布消息。

本月初她參加了紐約一個比賽，都感到身體有點問題，其後更因跟腱撕裂被抬離賽道，而她在聲明中表示，當時已「意識到傷勢很嚴重」，她表示︰「我坐在地上，因為當我被帶離賽道時，我的腿部完全無力，後來發現我回家後仍然堅持，繼續努力，為自己第3次奧運會的全國選拔做準備，但腿不允許我這樣做。」

無緣100米跑爭3連霸 她最後寫道︰「這是一條漫長的路，但我願意重開始，繼續努力，盡快康復，回到跑道上。」靴娜譚臣雖然是兩屆奧運金牌得主，但卻未贏過世界冠軍，而她在100米的個人最佳成績是10秒54，是歷史第二快的百米時間，僅次於已故女飛人「花蝴蝶」姬菲芙，至今仍保持着10秒49的世界紀錄。