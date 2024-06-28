又係法國兵！利沙賀中狀元

法國小將又中狀元！NBA選秀會首輪新秀昨日出爐，「撞彩」抽中狀元籤的鷹隊，一如預期選擇利沙賀，繼去年的雲班耶馬後，再有法國小將「高中狀元」。至於榜眼及探花則分別為阿歷斯沙亞及沙帕特，另外，有華裔血統的周志豪則在第9順位被灰熊選中，較預測高出7位，成最大驚喜。

現年19歲的射手大前鋒利沙賀身高2米06，臂展長達2米09，體重93公斤，上季效力於法國球會JL Bourg，場均上陣22分鐘，取得10.1分3.8籃板，三分球命中率為35.2%，助球隊在聯賽中排名高踞第3位。他被處於「掙扎」困境的鷹隊選中，成為繼雲班耶馬，NBA史上第2位當選狀元的法國球員，但從數據中不難看出，他相較雲班耶馬還是存在一定的差距。

「我會成為隊中的重要角色！」被問及為甚麽會在選秀上脫穎而出時利沙賀回答道。「我認為我是可以幫助球隊獲勝的關鍵人物，而不是潛在球員。憑藉每天的鍛煉，我有信心可以在這個新秀賽季創出一些偉大的事情。」

周志豪獲灰熊選中 值得一提，被稱為「小姚明」的加拿大籍中鋒周志豪，在第9順位被灰熊選中，他在上季NCAA為普渡大學出戰場均32分鐘，取得25.2分12.2籃板和2.2封阻，整體命中率和三分命中率高達62.3%和50%，場均得分更排名聯賽第1。同時，這位22歲新星日前更入選加加拿大籃球隊巴黎奧運名單，可謂雙喜臨門。